Siber Suç Operasyonunda 669 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 669 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 361'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında polis ekiplerince 39 ilde son 2 haftada "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yakalanan 669 şüpheliden 361'inin tutuklandığı, 191'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 'TOKİ Sosyal Konut Projesi' temalı oltalama (phishing) siteler oluşturarak iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan başvuru ücreti, dosya masrafı, vergi ücreti gerekçeleriyle para talep ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'beyaz eşya satışı, hisse ortaklığı, ürün bedeli, yatırım ortaklığı' gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."