SİBERAĞ-14 Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

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Bakan Yerlikaya: 6 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-14" operasyonlarında; hesaplarında yaklaşık 240 Milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı. 9'u tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 4'ünün işlemleri devam ediyor.