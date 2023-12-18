Sibergöz-10 Operasyonunda 144 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'ödeme sistemleri ve bilişim', 'yasa dışı bahis', 'suç gelirleri', 'çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarıyla mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-10' operasyonlarında 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-10' operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 54'ü, ödeme ve bilişim sistemleri suçlarıyla mücadele kapsamında 14 il merkezli 20 ilde, 48'i yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 4 il merkezli 8 ilde, 33'ü çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, 9'u suç gelirleriyle mücadele kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'unun 0-5 yıl arası, 2 şüphelinin ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Operasyonlarda 4 mesken, 10 arsa, 1 özel tekne, 3 lüks marka araç ve 2 motosiklete el konuldu. 850 bin dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4 milyon 210 bin TL, 101 bin 634 dolar ve 101 bin 090 Euro'ya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.