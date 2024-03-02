Sibergöz-23 Operasyonunda 146 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı "Sibergöz-23 operasyonları düzenlendi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin, "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç" sağlamak bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri, yaklaşık 1 milyar lira hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Zanlıların, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda, 146 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, ?35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Ayrıca yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı.
Yerlikaya, açıklamasında "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız?. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlara ait görüntüleri de paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Sibergöz-23 Operasyonunda 146 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı. Polis ekipleri, bir evde yapılan aramada bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ilk defa kayak yapmanın heyecanını yaşadılar. Ergan Dağı Kayak Merkezi, doğal güzelliğiyle dikkat çeken nadir kayak merkezlerinden biri olup, hafta sonunda kayak severlerle dolup taşmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, DEÜ'lü öğrenciler Ergan Dağı'nda kayak eğitimi aldılar. Öğrenciler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini ifade ettiler.
ANKA HABER AJANSI 2 MART CUMARTESİ GÜNDEMİ
Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenledi. Genişletilen soruşturma kapsamında, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tutuklanan zanlıların kamuya 21 milyon 316 bin 262 lira zarar verdikleri belirtildi.
İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı adayı Şeref Menteşe, adaylığının düştüğü kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Menteşe, teşkilat mensuplarına ve destekçilere teşekkür etti.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, siyasetin büyük bir sorununun 'Kasaba Münevverleri' olduğunu belirtti. Esen, 5 yıl boyunca kasaba münevverliği yapmadığını ve belediye meclisinin uyum içinde çalıştığını söyledi. Ayrıca, belediyenin maaş gecikmesi yaşadığını ve Konyaaltı'nda yapılaşmanın tamamlandığını ifade etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Karşıyaka Mahallesinde yapılan bariyer çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin talebine duyarsız kalmayan Vali Çelik, 240 metre uzunluğunda bariyer yapılması yönünde çalışma başlattı. Çalışmaların 3 Mart'ta tamamlanması planlanıyor.
Kütahya Belediyesi, köyden mahalle olan yerleşim yerlerindeki çiftçilere toplam 30 ton tohum desteği sağladı. Desteğe Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kürşat Atılgan da katıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı cami öğrencilerine, 'Askıda Ekmek' olarak bilinen uygulamayı gerçekleştirerek yardımlaşma bilinci aşılanıyor. Bağlar İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Camisinde 'Ekmeğini paylaş kardeşinle yakınlaş' projesiyle öğrencilere yardımlaşma bilinci aşılanıyor. Proje çerçevesinde cami cemaati ve esnaftan oluşan hayırseverler vasıtasıyla ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere mahalle sakinlerine her hafta cumartesi günü öğrencileriyle beraber ekmekleri ulaştırılıyor.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Deprem Haftası dolayısıyla depremlere karşı vatandaşların hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ekici, deprem eğitimlerine önem verdiklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?