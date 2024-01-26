Sibirya Soğukları Ardahan\'ı Kırağıyla Kapladı

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Ardahan'ı kırağı kapladı. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Doğu Anadolu'nun en yüksek rakımlı kentlerinden biri olan Ardahan kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında -15.1 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle sis ve kırağının yaşandığı kentte ağaçlar ve bitkiler beyaza bürünürken, ağaçlar kırağı tuttu.

Öte yandan, Ardahan'ın ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Damal -12.3, Göle -20.4, Hanak -13.6, Posof -9.4, Çıldır -13.5.