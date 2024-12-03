Sıcak Çermik Kaplıcası\'nda Altınkale Kışın Görsel Şölen Sunuyor

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SİVAS kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Kaplıcası içerisinde bulunan Altınkale, kışın ayrı bir özelliğe bürünüyor. Etrafı karla kaplanan Altınkale'nin havuzlarından fışkıran 45 derecelik sıcak suyun soğukla buluşması sonucu çıkan buhar, görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde Pamukkale travertenleri model alınarak Sivas Valiliği tarafından hazırlanan Altınkale projesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle Altınkale adını alan bölge, yazın ziyaretçilerini ağırlarken, kışın kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

SOĞUK HAVADA BUHAR

Sivas'ta geçen hafta başlayan kar yağışının ardından etrafı karla kaplanan Altınkale, sıcak ve soğuğun buluştuğu nokta olarak göze çarpıyor. Altınkale'de oluşturulan dairesel havuzlardan çıkan 45 derecelik kükürtlü kaplıca suyunun soğuk havada oluşturduğu buhar, görsel şölen sunuyor. Bir yanda 45 derecelik doğal sıcak su yer alırken, hemen yanında kar ve buz ile temas etmek mümkün oluyor. Bu özelliği ile ön plana çıkan Altınkale, kışın da meraklıların ilgisini çekiyor.

Haber-Kamera Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,