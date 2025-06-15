Sıcak Hava Balonu Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

(ANKARA) - Aksaray Valiliği, Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu pilotun hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bu sabah 05.00 sıralarında Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun anlık rüzgar değişimi nedeniyle saat 07.00 sıralarında Karataş Köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İniş sırasında yaşanan talihsiz kaza nedeniyle balonun pilotu hayatını kaybetmiş, 12 yolcu ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri devam etmektedir. Kazayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" bilgisi verildi.