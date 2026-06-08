Sıcak Hava ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Sıcak Hava ve Yağış Uyarısı

08.06.2026 18:31
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Bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ve yerel yağışlar bekleniyor.

Hava sıcaklıkları bu hafta da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta boyunca özellikle konvektif yağışların görüleceği İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yaşanacağını belirtti.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde etkili olacağını dile getiren Çelik, çarşamba günü ile hafta sonunda İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Marmara Bölgesi genelinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve kıyı kesimlerin büyük bölümünde bir hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Çelik, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yalnızca çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, başkentte en yüksek sıcaklıkların 28-29 derece civarında olacağını belirtti.

İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, hava sıcaklıklarının 27-29 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de de genel olarak yağış beklenmediğini ancak kentin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanakların görülebileceğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32-33 derece civarında olacağını kaydetti.

Orman yangını uyarısı

Çelik, hafta içinde görülecek yağışların İç Ege, Göller Yöresi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceğine işaret ederek, vatandaşların güncel uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Yağışlarla kısa süreli ve yerel dolu hadiselerinin de görülebileceğini belirten Çelik, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Çelik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla özellikle orman yangını riskinin arttığına dikkati çekerek, "Özellikle Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında orman yangını riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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