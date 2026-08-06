Sıcak Havada Çocukları Araçta Bırakmayın - Son Dakika
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Sıcak Havada Çocukları Araçta Bırakmayın

Sıcak Havada Çocukları Araçta Bırakmayın
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Mardin'de uzmanlar, yaz aylarında çocukların araçta yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, Muhammed Aras Temel'in (4) otomobilde ölümünün ardından, ebeveynlere uyarıda bulunan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu, Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nur Talay, "Camlar biraz açık olsa da araç içi çok kısa sürede fırın gibi olur. Çocuklar araçta tek başına bırakılmamalı" dedi.

Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta park halindeki otomobilde uyuyakalan Muhammed Aras Temel, aşırı sıcak ve havasızlık nedeniyle fenalaşıp yaşamını yitirdi. Olayın ardından uzmanlar, yaz aylarında çocukların araçlarda yalnız bırakılmasının olası sonuçlarına dikkat çekti. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu, Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nur Talay, alınacak basit önlemlerle sıcak havanın araçlarda oluşturduğu risklerin büyük ölçüde önlenebileceğini söyledi.

'AŞIRI SICAKLAR ÇOCUKLARI DAHA FAZLA ETKİLER'

Çocukların sıcak havadan yetişkinlere göre daha fazla etkilendiğini belirten Doç. Dr. Talay, "Çocukların vücut yüzey alanı, vücut kütlesine oranla daha fazladır. Bu nedenle sıcaklığa maruziyetleri daha yüksektir. Termoregülasyonları yapamazlar. Bu durum etkin bir ısı dağılımını zayıflatır çocuklarda. Ayrıca vücut büyüklüğüne göre kan hacmi de düşüktür çocuklarda. Bu da ısının terleme ve buharlaşma nedeniyle dengesini zayıflatır. Sıcak havalarda çocuklarda sıvı kaybı ve sıcak çarpması belirtileri yakından takip edilmeli. Susama hissi, ağız kuruluğu, halsizlik, koyu renkli idrar, kalp atışında hızlanma ve solunum sayısında artış görülebilir. Tansiyon düşebilir. Eğer bunlara yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve uykuya meyil eşlik ediyorsa acil müdahale gerektiren bir durum söz konusudur. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmelidir. 6 aydan küçük bebekler daha büyük risk altında. Anneler bebeklerini sık emzirmeli, doğrudan güneş altında bırakmamalı ve serin ortamlarda tutmalı" diye konuştu.

'SADECE 2 DAKİKA' DİYE BAŞLAYAN BİRÇOK OLAY, AĞIR SONUÇLARLA BİTEBİLİYOR'

Park halindeki araçlarda çocuk bırakılmaması gerektiğine değinen Doç. Dr. Talay, şunları söyledi:

"Yaz aylarında karşılaştığımız en ciddi ama önlenebilir sorunlardan biri araçta çocuk bırakılmasıdır. Dış ortam sıcaklığı yüksek olduğunda araç içi sıcaklığı ilk 15 dakika içerisinde hızla yükselir. Birkaç dakikada bir yaklaşık 1,7 ila 1,9 derece artış gösterebilir ve yaklaşık 1 saat içinde en yüksek seviyeye ulaşır. Aracın modeli ya da rengi ne olursa olsun ciddi sıcaklık farkı oluşur. Camlar biraz açık olsa bile araç içi çok kısa sürede fırın gibi olur. Bu ortamda çocukların vücut ısı düzenleme mekanizması bozulur ve hipertermi riski çok ciddi şekilde artar. 'Sadece 2 dakika' diye başlayan birçok olay, ağır sonuçlarla bitebiliyor. Markete girmek, bir paket almak ya da telefon görüşmesi yapmak için bile olsa çocuklar araçta tek başına bırakılmamalıdır. Yaz aylarında çocuklara sık su içme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkarılmamalıdır. Açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka kullanılmalı, gölgede kalınmalıdır. Açık havada spor yapılacaksa sabah erken ya da akşam serin saatler tercih edilmelidir. En önemlisi ise çocuklar asla park halindeki araçta yalnız bırakılmamalıdır. Araç içi sıcaklık birkaç dakika içinde tehlikeli seviyelere ulaşabilmektedir."

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Havada Çocukları Araçta Bırakmayın - Son Dakika

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