Sıcak havadan bunalanlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı - Son Dakika
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Sıcak havadan bunalanlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artış gösterdiği Sakarya'da vatandaşlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı. Arkadaşlarıyla dışarı çıkan 17 yaşındaki genç, 'Az bir yer yürüdük terledik. Sanki Adana'daymışız gibi. Hissedilen sıcaklık 40 derece' dedi. Çocuğu ile parka etkinlik için gelen Esra Gündüz Saçar ise sıcak havalarda dondurmanın vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

11.06.2024 16:09
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Sıcak havadan bunalanlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı

17 yaşındaki genç: "Sanki Adana'daymışız gibi. Hissedilen sıcaklık 40 derece"

SAKARYA - Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artış gösterdiği Sakarya'da vatandaşlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı. Arkadaşlarıyla dışarı çıkan 17 yaşındaki genç, "Az bir yer yürüdük terledik. Sanki Adana'daymışız gibi. Hissedilen sıcaklık 40 derece" dedi.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artış göstermeye başladı. Meteorolojik verilere göre ise hava sıcaklıkların 8 ila 12 derece artış göstermesi bekleniyor. Uzmanlar tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da da sıcak hava etkisini gösteriyor. Güneşin kavurucu sıcaklığından bunalan bazı vatandaşlar da soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı.

"Düşüp bayılmazsak sıkıntı yok"

Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren 17 yaşındaki Ali Erdem Arslan, hissedilen sıcaklığın 40 derece olduğunu söyledi. Arslan, "Normale göre çok fazla sıcak. Az bir yer yürüdük terledik. Sanki Adana'daymışız gibi. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Gölgenin altında sıcaklık pek etki etmiyor. Buradan sonra da kafeye gideceğiz. Orada da serinleten yerlere oturacağız. O zamana kadar düşüp bayılmazsak sıkıntı yok. 'Siyah giyinmeyin' diyorlar ama ben giyiniyorum, yapacak bir şey yok. Aslında akşam saatlerinde dışarı çıkmalıyız ama biz sabah çıkıyoruz, geceye kadar dışardayız. Evde dursam çok daha iyi nem yok, klima var açıp rahatlarız. Dışarıda arkadaşlarla vakit geçirmek daha cazip geliyor. Seneye sınav zamanı bu sene eğleneceğiz" dedi.

"Sıcak günlerde zorlanıyoruz"

Çocuğu ile parka etkinlik için gelen Esra Gündüz Saçar, "Sıcaklıklar çok arttı, sıcak günlerde zorlanıyoruz. Genelde öğle sıcaklarında dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Çıktığımız zamanlarda da güneş koruyucularımızı kullanmaya gayret ediyoruz. İş olmadığı zamanlarda ve öğle sıcaklığı geçtikten sonra çocuk olduğundan kaynaklı bir aktivite yapmak için dışarı çıkmaya çalışıyoruz. En azından yürüyüş yapıyoruz ya da bisiklet sürüyoruz. Limonata, maden suyu tüketiyoruz. Özellikle çocuklar için sıcak havalarda dondurma vazgeçilmezimiz oluyor. Ben çok sıcakta rahatsız olan bir insan değilim açıkçası, yaz insanıyım. O yüzden öğle sıcaklıkları dışında sıcak hava beni çok da rahatsız etmiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcak havadan bunalanlar soluğu parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı - Son Dakika

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