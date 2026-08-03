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Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Adana, Mersin ve Hatay'da hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı; dışarıda sakinlik hakim.

Adana, Mersin ve Hatay'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 36 dereceye ulaştığı Adana'da, nem oranı yüzde 60'lara çıktı.

Merkez Seyhan ilçesinde sık kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için ağaçların altında ve mesire alanlarındaki gölgeliklerde vakit geçirdi.

Mersin

Mersin'de hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranının da yüzde 63'e çıkması nedeniyle birçok meydan, cadde ve parkta sakinlik gözlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları da boş kaldı. Dışarı çıkanlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlendi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bazı çocuklar, Balıkçı Barınağı'nın sahilinden denize girdi.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Nem oranının yüzde 54 ölçüldüğü kentte parkların büyük kısmı boş kaldı, bazı vatandaşlar taşıdıkları şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Hava Durumu, Güncel, Mersin, Hakim, Hatay, Adana, Yaşam, Son Dakika

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