Sıcaklar mandaları Kızılırmak'a sürükledi

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Sıcaklar bunalttı, ortaya Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler çıktı

Serinlemek için sulak alan arayan mandalar çareyi Kızılırmak'ın serin sularında buldu

SİVAS - Sivas'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mandaları da bunalttı. Serinlemek için sulak alan arayan mandalar çareyi Kızılırmak'ın serin sularında buldu.

Hava sıcaklığının öğle saatlerde 30 dereceyi bulduğu Sivas'ta sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Kızılırmak kenarında otlayan mandalar sıcaktan etkilenince çareyi nehre girmekte buldu. Kalın ve siyah derileriyle bilinen mandalar Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'a girerek serinledi. Irmağın serin sularına kendilerini bırakan mandalar ortaya Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler çıkarttı.