Sıcaktan bunalan mandaların sudaki görüntüleri Afrika'yı aratmıyor - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan mandaların sudaki görüntüleri Afrika'yı aratmıyor

Muş'ta sıcaktan bunalan mandaların serinlemek için girdikleri Karasu Nehri ve göletlerdeki görüntüleri Afrika'yı aratmıyor. Manda çobanları, mandaları öğle sıcağından korumak için onları nehir ve göletlere götürüyor. Mandaların suya girmesi süt verimini artırırken, suyun azalması nedeniyle mandaların serinlemesi zorlaşıyor.

17.06.2024 14:46
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Sıcaktan bunalan mandaların sudaki görüntüleri Afrika'yı aratmıyor

MUŞ - Muş'ta sıcaktan bunalan mandaların serinlemek için girdikleri Karasu Nehri ve göletlerdeki görüntüleri Afrika'yı aratmıyor.

Muş'un Hasköy ilçesindeki manda çobanları, zamandan tasarruf etmek ve az yorulmak için büyükbaş sürülerinin peşinden bisiklet ile giderken, öğle sıcağından ise bunalan mandaları nehir ve göletlerde serinletmeye çalışıyor.

İlçeye bağlı Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köylerinde manda sürülerini meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde sürüleri Karasu Nehri ve göletlere getiriyor. Burada yaklaşık 3 saat sularda serinleyen mandalar, daha sonra çobanlar tarafından yeniden meralara götürülüyor.

Mandaların sıcağa dayanamadığını anlatan besicilerden Fesih Karadeniz, "Çobanlarımız sabah erken saatlerde mandaları meraya otlatmak için çıkarıyor. Öğle saatinde suya getiriyorlar. Mandalar suyu çok seviyor. Burada yaklaşık 3 saat suda kalıyorlar. Akşam olunca da eve götürüyor. Mandaların suda serinlemesi süt verimini artırıyor. Suda temizlendikleri için sağımları da kolay oluyor. Ancak bu sene Karasu Islah Projesinden dolayı suyumuz azaldığı için mandalar çok fazla suya giremiyor. Bizim tek istediğimiz, mandalarımızın suya girebilmesi için alanın açılmasını istiyoruz. Çünkü hayvanlarımız suya giremedikleri için gölet, kanal ve çamurlu sularında serinlemek zorunda kalıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan mandaların sudaki görüntüleri Afrika'yı aratmıyor - Son Dakika

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