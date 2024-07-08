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Sıcaktan bunalanlar doğal kaynak suyunda hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi'nde bulunan ve şifalı olduğu ileri sürülen doğal kaynak suyu, hem sıcaktan bunalanların hem de yüzmek isteyen çocukların uğrak noktası haline geldi.

Bingöl'de hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmasının ardından, kentte yaşayan vatandaşlar serinlemek için göl veya göletlere akın etmeye başladı. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Ilıcalar Beldesi'nde doğal kaynak suyu da vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. Kayalıklar altından çıkan ve şifalı olduğu ileri sürülen doğal kaynak suyu, ılık olmasına rağmen yaz aylarında vatandaşları serinletiyor. Çocuklar burada yüzmeyi öğrenirken aileler de serinlemek ve hafta sonunu değerlendirmek için vaktini burada geçiriyor.

Hafta sonu burayı tercih eden vatandaşlar, suyun doğal ve temiz olduğunu belirterek, gelenlerin çevreyi kirletmemesi gerektiğini belirtti. Çocuğuyla serinlemek için bölgeye gelen vatandaşlardan Servet Aktay, "Doğal bir yer, çok güzel bir halbuki ama ilgilenen yok. Yetkililerin buraya bir el atması lazım, çevreyi düzenlemeleri lazım" dedi.

Sancak beldesinden ailesiyle gelen Hüseyin Çayır ise, "Bingöl'de sıcaklıklar 35 dereceye yaklaştı. O yüzden herkes serinlemek için geliyor biz de geldik. Doğal bir yer, kayaların altından sıcak su çıkıyor. Kışın bile girilebilir. Ama bakımının yapılması lazım, gelen insanların biraz daha duyarlı olması lazım" şeklinde konuştu.