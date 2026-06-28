Sichuan'da Hidroelektrik Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Sichuan'da Hidroelektrik Santrali Faaliyete Geçti

Sichuan\'da Hidroelektrik Santrali Faaliyete Geçti
28.06.2026 14:04
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Shuangjiangkou Hidroelektrik Santrali, 2 milyon kilovat gücüyle elektrik üretimine başladı.

CHENGDU, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Shuangjiangkou Hidroelektrik Santrali'nin ilk üretim ünitesinin cuma günü resmi olarak şebekeye bağlanmasıyla, dünya standartlarındaki hidroelektrik projesi resmen faaliyete geçti.

Dadu Nehri'nin yukarı havzasında kurulu olan ve 2 milyon kilovat kurulu güce sahip santralin, yıllık yaklaşık 7,7 milyar kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.

Yaklaşık 2,9 milyar metreküp toplam rezervuar kapasitesi ve maksimum 315 metrelik baraj yüksekliğine sahip olacak şekilde tasarlanan santralin, aşağı havzadaki hidroelektrik santrallerinin düzenleme kapasitesini önemli ölçüde artırması ve nehir havzasındaki taşkın kontrolünü güçlendirmesi bekleniyor.

2015 yılında onaylanan ve 11 yıllık bir inşaat sürecinin ardından ikinci aşama rezervuar su tutma işlemi tamamlanan projede, ilk üretim ünitesi güvenli bir şekilde devreye alındı.

Çin'in enerji dönüşümünde de önemli bir rol üstlenmesi beklenen santral, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık yaklaşık 17 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlayacak ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 46 milyon ton azaltacak.

Çin'in güneybatısından diğer bölgelere temiz elektrik iletimini artırmasının yanı sıra proje, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisini entegre eden temiz enerji sisteminin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sichuan'da Hidroelektrik Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika

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