Sicilya'da Orman Yangınları Tehditi - Son Dakika
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Sicilya'da Orman Yangınları Tehditi

18.07.2026 21:12
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Sicilya Adası'nda çıkan orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor, tedbir alınıyor.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda farklı noktalarda çıkan orman yangınlarının bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hava sıcaklıklarının 45 dereceyi bulduğu Sicilya Adası bir yandan sıcaklar bir yandan da orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Adanın merkezinde konumlanan Enna kenti yakınlarındaki kırsal ve makilik alanlarda çıkan yangınlara, İtalyan İtfaiyesi, orman işçileri ve Sivil Savunma ekiplerinin karadan arazözlerle müdahale ederken, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Adanın güneyindeki Modica beldesi yakınlarında Monserrato'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle de büyüyen orman yangınının, endişeye yol açtığı ifade edildi.

Öğleden sonra saatlerinde yangının civardaki bazı apartmanları tehdit etmeye başlaması sebebiyle polisin, buralarda yaşayanlardan binalarını terk etmesini istediği ve bazı ailelerin evlerini bırakmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Diğer yandan, orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ada; Sardinya'da da Nuoro ve Oristano şehirleri arasında 500 hektarlık bir alanın yanmakta olduğu, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmekten uzaklaştığı bildirildi.

Sardinya'daki yangını söndürme çalışmalarına da karadaki ekiplere ek olarak 2 helikopter ve 2 uçağın destek verdiği belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Puglia ve Kalabriya bölgelerinde de irili-ufaklı orman yangınlarının ve bunları söndürme çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sicilya'da Orman Yangınları Tehditi - Son Dakika

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