Sicilya'da Şiddetli Fırtına Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

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İtalya'nın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın, Sicilya Adası'nda sel ve taşkınlara neden olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Sicilya Adası'nın doğusundaki Katanya kenti ve civarında, 11 Kasım'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışın, günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Özellikle Giarre, Acireale ve Linguaglossa beldelerinde yağışların sel ve taşkınlara yol açtığı, bazı noktalarda araçların selde denize kadar sürüklendiği, maddi hasarların oluştuğu kaydedildi.

Bazı otomobillerin çamurlara saplandığı ve sularla kaplanan cadde ve yolların nehirlere dönüştüğü ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin, söz konusu yerleşim yerlerinde zor durumdaki çok sayıda kişi için kurtarma operasyonu düzenlediği aktarıldı.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi de Sicilya'nın doğu kıyılarını etkisi altına alan şiddetli yağış dolayısıyla sabah saatlerinde "kırmızı" kodla uyarı vererek, vatandaşlardan gelecek saatler için dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Sivil Savunma, sel ve taşkının yaşandığı Giarre'ye son 6 saatte 400 milimetre yağış düştüğü bilgisini de paylaştı.

Katanya Belediye Başkanı Enrico Tarantino, aşırı yağışlar nedeniyle kentte bugün için okulları tatil etti. Benzer şekilde de Siracusa kentinde de okullar olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil edildi.

Bu arada, Katanya yakınlarındaki aktif yanardağ Etna'ya da ilk kar yağışının düştüğü bildirildi.