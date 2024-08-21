Şiddet Gören Eşek Tedavi Edildi, Sahiplenilmeyi Bekliyor

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KIRŞEHİR'de, şiddet uygulanıp sokağa terk edilen ve sağ arka ayağında kırık oluşan eşek, hayvanseverler tarafından Ankara'daki veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı. Buradaki tedaviyle iyileşen ve 'Ada' ismi verilen 3 yaşındaki eşek, sahiplenilmeyi bekliyor.

Kırşehir'de geçen yıl mayıs ayında şiddet uygulanıp sokağa terk edilen eşek, bir hayvansever tarafından yaralı vaziyette bulundu. Hayvanseverin durumu Ankara'daki bir veteriner kliniğine bildirmesi üzerine yaralı eşek, 'Pet Taksi' ile başkente getirildi. Eşeğin oldukça zayıfladığı, bağışıklığının düştüğü ve sağ arka ayağının kırıldığı belirlendi. İlk olarak antibiyotik tedavisi uygulanan eşek, tedavilerin ardından kilo aldı ve yaraları kapanmaya başladı. Tedavinin ikinci aşamasında ise yürüme zorluğu çeken eşeğe fizik tedavi uygulandı. 1 yılı aşkın tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve 'Ada' ismi verilen eşek, köpeklerle de bağ kurarak kliniğin ilgi odağı oldu. 3 yaşındaki eşek, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor.

'GÜZEL BİR YUVA BULMAK İSTİYORUZ'

Eşeğin tedavisini üstlenen Veteriner Hekim Bahri Terzi, "Ada bize ilk geldiğinde enfeksiyonlu yaraları vardı. Biz bu yaralar için antibiyotik tedavisiyle başladık. Zayıftı ancak antibiyotik tedavisinden sonra iştahı açıldı. Yavaş yavaş yaraları kapanmaya başladı ve kilo almaya başladı. Genel durumda iyiye gidildikten sonra ayağına yöneldik. Çünkü Ada ilk geldiğinde ayağı kırılmıştı. Kırık yanlış kaynadığı için ayaklarda boy farkı var. Bu da biraz topal yürümesine sebep oluyor. Bu yüzden düzenli aralıklarla tırnağını kesip normal, aşağı yönde uzamasına ve diğer ayaklarla aynı boyuta gelmesini amaçlıyoruz. Kırığa bağlı olarak çok uzun süre bacağını kullanmadığı için kaslarında da kayıp vardı. Bu süreci de yine fizik tedavi uygulayarak toparladık, dengeledik. Geldiğinde insanlardan inanılmaz korkuyordu. Yaklaşık bir aylık bir süreç oldu. O bir aylık süreçten sonra artık insanlarla ve köpeklerle çok iyi anlaşmaya başladı. Şu an bir çiftlikte, güzel bir yuva bulmak istiyoruz. İyi bakılacağı bir yerde yuvası olursa bundan sonraki hayatı en azından daha iyi olur" ifadelerini kullandı.