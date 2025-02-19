Şiddetli Rüzgar Amasra ve Akçakoca\'yı Etkiledi

Bartın'ın Amasra ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Amasra'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 3 metreye ulaştı. Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.
Belediye ekipleri, Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda vatandaşları uyardı.
Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
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