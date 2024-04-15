Sidney'deki bıçaklı saldırıda bir Çin vatandaşı öldü, biri yaralandı

Güncel

SİDNEY, 15 Nisan (Xinhua) -- Sidney'deki Çin Konsolosluğu, şehirdeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir Çin vatandaşının öldüğünü, bir Çin vatandaşının da yaralandığını duyurdu.

Konsolosluktan Pazar günü yapılan açıklamaya göre ülkedeki Çin misyonlarının çeşitli kaynaklardan olayı doğrulatmaya çalışması üzerine bu bilgiler Avustralyalı yetkililerce teyit edildi.

Açıklamada Çin Büyükelçiliği ve konsolosluklarının, sonraki aşamalarda tam destek sağlamak üzere saldırıya uğrayan Çinli vatandaşların aileleri, ilgili Çinli departmanlar ve Avustralya makamlarıyla irtibat halinde olacağı belirtildi.

Cumartesi günü öğleden sonra Bondi Kavşağı'ndaki Westfield Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 12 kişi de Sidney'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Polisin olayın faili olarak belirlediği 40 yaşındaki Joel Cauchi, alışveriş merkezinde polis tarafından öldürülmüştü.

Polis, Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Cauchi'nin ruh sağlığının yerinde olmadığını ve saldırının ideolojik amaçlarla düzenlendiğine yönelik herhangi bir bilginin bulunmadığını belirtmişti.