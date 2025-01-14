Sidney'deki Plajlar Atık Nedeniyle Kapatıldı

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SİDNEY, 14 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sidney'deki dokuz plaj, 2024 yılının sonlarında plajların kapanmasına neden olan gizemli atık topların yeniden görülmesi üzerine kapatıldı.

Sidney Kuzey Sahilleri Konseyi, eyaletteki Çevre Koruma Kurumu tarafından konuyla ilgili verilen bilginin ardından salı günü yetki alanındaki dokuz plajı kapattı.

Sidney'in en popüler sörf ve yüzme noktalarından biri olan simgesel Manly Plajı da kapatılan plajlar arasında bulunuyor.

Konseyden yapılan açıklamada, "Çevre Koruma Kurumu, konseyi atık konusunda uyardı. Test için numune toplamak üzere kurumla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Şimdiye kadar tespit edilen örneklerin çoğu misket büyüklüğünde ancak bazıları daha büyük. Atıkların güvenli şekilde uzaklaştırılmasını organize ediyoruz ve diğer plajları da denetliyoruz" ifadesi yer aldı.

Plajı kullananlara atıklardan ve görüldükleri bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Ekim 2024'te Sidney'in doğusundaki yedi plajda binlerce atık topun kıyıya vurmasıyla plajlar birkaç günlüğüne kapatılmıştı.

Aralık 2024'te ise Sidney'in güneyindeki iki plajda atık toplara rastlanmıştı.

Çevre Koruma Kurumu'nun ekim ayında kıyıya vuran toplar üzerinde yaptığı testler sonucunda atıkların yağ, gıda, insan atıkları ve ilaçlar gibi yüzlerce bileşenden oluştuğu ortaya konulmuştu.

Atıkların kaynağı tespit edilemedi ancak uzmanlar, karma atık bırakan bir kaynaktan gelmiş olabileceklerini belirtti.