Sidney Opera Binası'nda Işık Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Sidney Opera Binası'nda Işık Gösterisi Düzenlendi

SİDNEY, 6 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki Opera Binası'nın doğu Bennelong yelkenlerine yansıtılan "Badu Gili: Göksel" ışık gösterisi, 5 Mart 2024. "Badu Gili", Sidney Opera Binası'nın bulunduğu Bennelong Point'in yerli sahiplerinin dilinde "su ışığı" anlamına geliyor.

06.03.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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SİDNEY, 6 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki Opera Binası'nın doğu Bennelong yelkenlerine yansıtılan "Badu Gili: Göksel" ışık gösterisi, 5 Mart 2024.

"Badu Gili", Sidney Opera Binası'nın bulunduğu Bennelong Point'in yerli sahiplerinin dilinde "su ışığı" anlamına geliyor. Işık gösterisi Mart ayında her gün halka açık olarak düzenleniyor. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Göksel, Sanat, Kültür, Güncel, Son Dakika

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