Sidney Opera Binası'nda Işık Gösterisi Düzenlendi

SİDNEY, 6 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki Opera Binası'nın doğu Bennelong yelkenlerine yansıtılan "Badu Gili: Göksel" ışık gösterisi, 5 Mart 2024.
"Badu Gili", Sidney Opera Binası'nın bulunduğu Bennelong Point'in yerli sahiplerinin dilinde "su ışığı" anlamına geliyor. Işık gösterisi Mart ayında her gün halka açık olarak düzenleniyor. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)
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Teknoloji dünyasında heyecanla beklenen yeni nesil Apple Pencil, iOS 17.4 kodunda bulunan kanıtlar ve sızıntılar, Apple'ın bu ayın sonlarında yeni bir versiyonu tanıtacağını işaret ediyor. Yeni nesil Apple Pencil'ın, kullanıcılara kaybolan kalemlerini kolayca bulma olanağı sunan Find My uygulaması ile uyumlu olması bekleniyor. Ancak, yeni Apple Pencil'ın Ultra Geniş Bant teknolojisini içerip içermeyeceği ya da sadece haritada son konumunu gösterip göstermeyeceği henüz net değil. Apple'ın kısa süre önce yeni nesil MacBook Air'i M3 çiple birlikte duyurması, yeni bir iPad Pro ve yeni bir Pencil'ın lansmanının yakın olduğunu gösteriyor. Yeni Apple Pencil, mevcut iPad modelleriyle ne gibi yenilikler sunacak ve Apple'ın tablet ekosistemine nasıl bir katkıda bulunacak, tüm gözler bu soruların cevaplarını arıyor.
Acun Ilıcalı, konseyde kızı Yasemin'in Yunus Emre'nin cezasının affedilmesi talebini reddettiğini açıkladı. Ilıcalı, Yasemin'i kırmış olabileceğini ve sıkıntılı dakikalar yaşadığını belirtti. Yasemin'in talebine şaşıran Yunus Emre ise cezayı hak ettiğini ve özür dilediğini söyledi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 'Üç Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışmasında birincilik Etimesgut Layika Akbilek İlkokulu'ndan İlkem Sertkaya'ya verildi. Yarışmaya 13 ilçeden öğrenci ve aileleri katıldı. Dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla eylemlerine devam ediyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ve bazı belediye işçileri, belediye binası önünde pankart açarak slogan attı. Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, açıklamasında işçilerin yıllardır açlık sınırında yaşadığını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti. İşçiler, belediye yönetimiyle masada çözüm arayışında olduklarını ancak eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 28-26, 25-23 ve 30-28'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 92 dakika sürdü.
Denizli'nin Çardak ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katıldığı ortaya çıkan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Feridun Fikri Akyol, kesinleşen aday listesinde yer alamadı.
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