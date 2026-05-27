Sierra Leone'de Kurban Bayramı Namazı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de açık alanda bir araya gelen Müslümanlar, saf tutup Kurban Bayramı namazını kıldı.

Koidu şehrindeki Kono bölgesindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için açık alanda bir araya geldi.

Bayrama en iyi şekilde hazırlanarak yöresel giysilerini giyen kadınlar ve erkekler, ayrı alanlarda namaz kılmak için saf tuttu. Çocukların da namaz kıldığı bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar, namazdan sonra bayramlaştı.

Toplu halde kılınan bayram namazı, AA ekibince dronla görüntülendi.