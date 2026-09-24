Sierra Leone lideri, BMGK'de Afrika'nın temsil edilmemesini meşruiyet sorunu saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sierra Leone lideri, BMGK'de Afrika'nın temsil edilmemesini meşruiyet sorunu saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, BM 81. Genel Kurulu'nda Afrika'nın BMGK'de daimi temsilci bulunmamasının konseyin meşruiyetini olumsuz etkilediğini söyledi. Bio, Afrika için 2 daimi ve 5 geçici sandalye talebini yinelerken müzakerelerde somut sonuç çıkmadığını belirtti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi temsilci bulundurmamasının, küresel karar alma mekanizmasının meşruiyetini ve etkinliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Bio, BM 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti.

Bio, Afrika'nın BMGK'de daimi şekilde temsil edilmemesinin, küresel karar alma mekanizmasının meşruiyetini ve etkinliğini olumsuz etkilediğini belirtti.

BMGK'nin mevcut yapısının İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki jeopolitik dengeleri yansıttığını kaydeden Bio, Konsey'in günümüz dünyasının siyasi, ekonomik ve demografik gerçekliklerini yansıtmadığını vurguladı.

Bio, "Afrika, Konsey'in çalışmalarının büyük bölümünün konusu olmasına rağmen 1,6 milyardan fazla insanın yaşadığı bir kıta olarak hala Konsey'de daimi bir sandalyeye sahip değil." diyerek, bir kıtanın daimi olarak BM'nin en üst düzey karar alma mekanizmasının dışında bırakılması halinde BMGK'nin tam anlamıyla meşru ve etkin olamayacağını belirtti.

Küresel sorunlara kalıcı çözümler üretilmesinde Afrika'nın karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Bio, "Barış, iklim, gıda, enerji veya teknoloji alanlarında kalıcı küresel çözümler, Afrika'nın liderliği olmadan oluşturulamaz." ifadesini kullandı.

Afrika için 2 daimi, 5 geçici sandalye talebi

Bio, kıtanın BMGK'de 2 daimi ve 5 geçici sandalye ile temsil edilmesini istediklerini dile getirdi.

BMGK reformuna ilişkin hükümetlerarası müzakerelerin uzun süredir devam etmesine rağmen somut bir sonuç ortaya çıkmadığını belirten Bio, sürecin BM üyesi ülkelerin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını ifade etti.

Bio, "Yıllardır devam eden hükümetlerarası müzakereler, reformun hayata geçirilememesi nedeniyle sürecin güvenilirliğini sınadı." dedi.

Sierra Leone'nin 2024 ve 2025 yıllarında BMGK'de geçici üye olarak görev yaptığı döneme de değinen Bio, ülkesinin Konsey'de diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye çalıştığını söyledi.

Bio, BMGK'de temsilin yalnızca sandalye sayısından ibaret olmaması gerektiğini, temsilin uluslararası karar alma süreçlerine yansıması ve insanların yaşamlarında somut iyileşmeler sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Tarihsel adalet" vurgusu

Sierra Leone'nin küresel yönetişim reformuna ilişkin yaklaşımının Afrika ülkelerinin tarihsel deneyimleriyle de bağlantılı olduğunu aktaran Bio, kıtanın geçmişte yaşadığı sömürgecilik ve eşitsizliklerin günümüzde de ekonomik ve siyasi güç dağılımında izlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bio, "Sierra Leone için bu tarih ne soyut ne de uzak." diyerek, söz konusu mirasın dünya genelindeki "servet, güç ve fırsat alanlarındaki kalıcı eşitsizliklerde" görülmeye devam ettiğini kaydetti.

Sierra Leone'nin tarihsel adalet taleplerini gündemde tutmaya devam edeceğini dile getiren Bio, ülkesinin ayrıcalık talep etmediğine dikkati çekti.

Bio, bu taleplerin "hayırseverlik çağrısı" olarak değil, "kabul, resmi özür, kültürel mirasın iadesi, adil telafi ve bir daha tekrarlanmamasının güvence altına alınması" talebi olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiPolitikaGüncelAfrikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:19:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Sierra Leone lideri, BMGK'de Afrika'nın temsil edilmemesini meşruiyet sorunu saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei