Sierra Leone Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Henry Musa Kpaka, Türk yatırımcılarla soğuk zincir altyapısı ve tarımsal mekanizasyon alanlarında görüşmeler yürüttüklerini belirterek, Türkiye ile tarım alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi (WAIIS 2026) kapsamında AA muhabirine konuşan Kpaka, ülkesinin tarım politikalarını, yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatları ve Türkiye ile tarım alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun ikinci görev döneminde gıda güvenliğini hükümetin öncelikli hedeflerinden biri haline getirdiğini aktaran Kpaka, bu kapsamda uygulanan "Feed Salone" stratejisiyle tarımsal üretimi artırmayı ve ithalata bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kpaka, pirinç ve kümes hayvanı ürünleri gibi ithalatın yoğun olduğu alanlarda yerli üretimi artırmaya odaklandıklarını, kakao, kahve ve kaju gibi ürünlerde ise ihracatı geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu doğrultuda sulama sistemleri, yollar ve tarımsal işleme tesislerine yatırım yaptıkları bilgisini veren Kpaka, özel sektörün tarıma yönelmesini sağlamak amacıyla mali teşvikler ve vergi avantajları sunduklarını dile getirdi.

Kpaka, uygulanan politikalar sayesinde öncelik verdikleri bazı ürünlerde ithalatın azaldığını, ihracatın ise artmaya başladığını kaydetti.

"Türkiye'yi çok önemli bir ortak olarak görüyoruz"

Kpaka, Türkiye ile hem kamu kurumları hem de özel sektör düzeyinde tarımsal işbirliğini geliştirmek istediklerine dikkat çekerek, TİKA temsilcilerinin Bakanlığı ziyaret ederek çeşitli alanlarda ortak çalışma imkanlarını ele aldığını söyledi.

Türk yatırımcılarla özellikle soğuk hava depoları ve soğuk zincir altyapısı konusunda görüşmeler yürüttüklerini aktaran Kpaka, bu yatırımların havalimanı ve enerji altyapısıyla desteklenmesi sayesinde Sierra Leone'de üretilen taze sebzelerin Avrupa ve diğer uluslararası pazarlara ihraç edilebileceğini ifade etti.

Kpaka, tarımsal mekanizasyon alanında da Türk şirketleriyle işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirterek, traktör ve diğer tarım makinelerinin doğrudan satın alınması veya Türk firmalarının çiftçilere ekipman, bakım ve onarım hizmetleri sunacağı bir sistem kurulması gibi seçenekler üzerinde durduklarını anlattı.

Türkiye ile tarım ürünleri ticaretini de geliştirmek istediklerini vurgulayan Kpaka, "Türkiye'yi çok önemli bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Kpaka, Sierra Leone'nin kakao ve kaju gibi tarım ürünleri için yeni ihracat pazarları aradığını, Türkiye ile bu alanda da işbirliği yapılabileceğinin altını çizdi.

Uluslararası yatırımcılara yeni tarım projeleri

Kpaka, Sierra Leone'nin zirve kapsamında uluslararası yatırımcılara yaklaşık 4-5 tarım projesi sunduğuna dikkati çekerek, bunlar arasında pirinç üretimi ve işlenmesine yönelik üç projenin yanı sıra palm yağı ve kakao alanındaki yatırım fırsatlarının bulunduğunu söyledi.

Projelerin özel sektör öncülüğünde geliştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Kpaka, yerel işletmelerin iş planlarını yatırımcıların beklentilerine uygun hale getirmelerine destek olduklarını ve bu şirketleri zirveye katılan bankalar ile kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla buluşturduklarını anlattı.

Kpaka, özellikle pirinç işleme sektöründeki bazı işletmelerin yatırım almaya hazır olduğunu vurgulayarak, söz konusu şirketlerin üretim, işleme, paketleme ve pazarlama alanlarında faaliyetlerini büyütmek istediklerini kaydetti.

Yerel şirketlerin halihazırda önemli yatırımlar yaptıklarına işaret eden Kpaka, uluslararası yatırımcıların mevcut işletmelerle ortaklık kurarak Sierra Leone'nin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.