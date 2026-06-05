Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı

Küresel çevre sorunlarıyla mücadelede ortak akıl ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Sıfır Atık Vakfının düzenlediği "Sıfır Atık Forumu 2026", dünyanın dört bir yanından kamu yöneticilerini, akademisyenleri, iş dünyasının ve sivil toplumun temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Uluslararası ilginin yoğun olduğu forumun açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın konuşmalarıyla başladı.

Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

Bakan Ersoy, açılışın ardından sıfır atık politikalarının geleceği, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ele alındığı "Güven, Adalet ve Dönüşümün İnsani Boyutu" başlıklı panelde konuştu.

Ersoy, çevre krizleriyle mücadelede sıfır atık yaklaşımının önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, sıfır atığın artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurguladı ve çevrenin korunması için ortak irade çağrısı yaptı.

Turizm bölgelerindeki çevre düzenlemeleri ve altyapı yatırımlarına son sekiz yılda 12,3 milyar liralık kaynak aktarıldığını açıklayan Ersoy, 1970'li yıllardan bu yana çevre sorunlarına yönelik çok sayıda karar ve taahhüt ortaya konulmasına rağmen, küresel ölçekte ortak ve etkili bir mücadele iradesinin yeterince hayata geçirilemediğini belirtti.

Çevresel sorunların ve buna bağlı krizlerin giderek büyüdüğüne dikkati çeken Ersoy, daha ağır bedeller ödenmemesi için çevre konusunda bilinçlenmenin artırılması ve "sıfır atık" hedefleri doğrultusunda herkesin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Bakan Ersoy, sıfır atık uygulamalarının atık kaynaklı emisyonları önemli ölçüde azaltarak iklim kriziyle mücadeleye katkı sağladığını, uygulamaların doğal kaynakların korunması, su ve enerji tasarrufu ile ekonomik kazanımlar açısından da büyük faydalar sunduğunu ve bu hedeflere bireylerden kurumlara kadar herkesin kolay adımlarla katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"90 milyon ton atık geri kazandırılarak 365 milyar lira katkı sağlanmıştır"

Sıfır atık hareketinin başarısının tüketimin azaltılması, ürünlerin uzun ömürlü tasarlanması, geri dönüşüm ve kompostlama süreçlerinin desteklenmesi ile onarım ve yeniden kullanım kültürünün yaygınlaştırılmasına bağlı olduğunu söyleyen Ersoy, bu adımların toplumsal ve kurumsal düzeyde benimsenmesi halinde önemli ve olumlu sonuçlar elde edilebileceği görüşünü paylaştı.

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzayı attığı ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nın, bugün dünya genelinde sıfır atık ve çevre bilinci etrafında birleşilen bir manifestoya dönüştüğünü belirtti.

Sıfır Atık Projesi'nin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlardan toplam 7 ödül aldığını aktaran Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, "2025 yılı sonu itibarıyla 90 milyon ton atık geri kazandırılarak ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlanmıştır." bilgisini verdi.

"Yenilikçi araçlarla sektörün çevresel performansını güçlendirmeyi de sürdüreceğiz"

Ersoy, bakanlık olarak çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin bir standart haline gelmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile işbirliği içinde 'Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Belirlediğimiz kriterler doğrultusunda üç aşamalı bir sertifikasyon sistemi uygulamaktayız ve konaklama tesislerine, belirli takvimler içinde bu standartlara uyma zorunluluğu getirdik. 3. Aşama GSTC sertifikası almış olan tesis sayımız 2 bini geçmiş durumdadır. 2030'a kadar tüm tesislerimizin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına tam uyumlu hale getirilmesini hedefliyoruz. Yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik olarak da yeni bir sürdürülebilirlik çerçevesi geliştirmekteyiz. Bu yıl içinde uygulamaya alacağız. Ayrıca karbon ayak izi hesaplama gibi yenilikçi araçlarla sektörün çevresel performansını güçlendirmeyi de sürdüreceğiz."

Bakanlık olarak mahalli idarelere, turizm amaçlı çevre düzenleme ve altyapı uygulama işleri için mali destek verildiğini aktaran Ersoy, "Son 8 yılda söz konusu projelere verdiğimiz destek yaklaşık 12,3 milyar liradır. Bunun içinde katı atık bertaraf, atık su arıtma ve içme suyu tesisleri, kanalizasyon-kolektör hattı veya şebekesi gibi çok önemli yapılar ve hizmetler bulunuyor. İhtiyaç duyulan ancak yerel yönetimlerin gerçekleştiremediği projeler de tarafımızca üstlenilerek sorunlar çözülmektedir." dedi.

"Vakit bu güzel gezegen için ayağa kalkma vaktidir"

Ersoy, aynı zamanda hayata geçirilen "Serik 2", "Muğla Bodrum İçmeler", "Torba" ve "Antalya Kemer-Çamyuva" atık su arıtma tesislerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete alındığını belirtti.

Söz konusu projeler sayesinde atık suların arıtılarak çevrenin korunmasına ve turizmin sürdürülebilirliğine katkı sağlandığını vurgulayan Ersoy, kıyıların korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesinde Mavi Bayrak Programı'nın önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin 580 mavi bayraklı plajıyla bu alanda dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Ersoy, çevre yatırımlarının turizm sektörüne önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, sıfır atık hareketinin dünya için bir seçenek değil, zaruret olduğuna dikkati çekerek, "Vakit bu güzel gezegen için ayağa kalkma, hayatın, sürekliliğin, yarınların adına sesimizi yükseltme, en güçlü adımları atma vaktidir. Bizler bu adımları atmaya ve atanlarla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Sıfır Atık Vakfına ve paydaşlarına teşekkür ediyorum. Ortaya konan bu iradenin, verilen çabaların, paylaşılan bilgilerin ve yapılan uyarıların ilgili herkese ulaşmasını ve fark yaratmasını diliyorum." ifadelerini sözlerine ekledi.