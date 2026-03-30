Sıfır Atık Hareketi Küresel Bir İlham Kaynağı
Sıfır Atık Hareketi Küresel Bir İlham Kaynağı

30.03.2026 13:11
Ömer Çelik, Emine Erdoğan öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'nin dünyaya sahip çıkmak için önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır" dedi.

AK Parti'li Çelik, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Dünyamız ve insanlık pek çok alanda insan eliyle oluşturulan tehditlerle karşı karşıya. Savaşlardan ekolojik krizlere, nefret ideolojilerinden açlık ve susuzluğa kadar çok boyutlu tehditler dünyamızı, insanlığı ve insani değerleri tehdit ediyor. Bu tehditlere direnmek ve değerlerimize sahip çıkmak için 'insanlık ittifakı'na katkı sunmaya ve öncülük etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin 'İnsanlık İttifakı'na katkılarının önde gelenlerinden biri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' girişimidir" dedi.

'DİĞER DEVLETLER İÇİN ÖRNEK TEŞKİL ETTİ'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2022 yılında Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart'ın, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edildiğini hatırlatan Çelik, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

