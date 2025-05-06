Sıfır Atık Projesi Ayvalık\'ta Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Sürdürülebilir Turizm İçin Önemli Bir Adım: Sıfır Atık Ayvalık" adlı proje hayata geçirildi.

Ayvalık Ticaret Odası öncülüğünde Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde panel ve mutfak atölye uygulamaları gerçekleştirildi.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı hedefi olarak tanımlanan projenin panel etabında Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da hazır bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın moderatörlüğünde, yemek yazarı ve şef Nevin Aydın Us, eğitmenler Fatih Çolakoğlu, Özkan Demir ve Nihat Kaya Pekman'ın katılımlarıyla gerçekleşen panelde, "sıfır atık"ın ne olduğu ve mutfaklara nasıl taşınabileceği hakkında bilgiler verildi. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da projenin önemini anlattı.

Panelin ardından katılımcılarla "sıfır atık menüsü"nden oluşan yemek ikram edildi.

Yemekten sonra gerçekleşen atölye çalışmasında da uygulamalı olarak "sıfır atık" prensibiyle yapılabilecek yemekler katılımcılarla paylaşıldı.

Program sonunda katılımcılara, plaket ve "Bu işletme Sıfır Atık Ayvalık Projesi'nde yer almaktadır" yazılı sertifika verildi.