Sıfır Atık Projesi'ne Green World Awards'tan "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Projesi'ne Green World Awards'tan "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülü

Sıfır Atık Projesi\'ne Green World Awards\'tan "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülü
19.04.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin, Green Organization tarafından verilen ödülle uluslararası ödül sayısı 7'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Green World Awards kapsamında atık yönetimi kategorisinde "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülüne layık görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketi olarak yoluna devam ediyor.

Türkiye, "Dünya Ortak Evimiz" anlayışıyla giderek büyüyen proje kapsamında, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi ve geri kazanımın yaygınlaştırılması hedeflerinin başarıyla hayata getirilebileceğini dünyaya ispat ediyor.

Dünyanın en yeşil ülkelerini, şirketlerini ve topluluklarını belirlemek amacıyla 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve küresel ölçekte saygınlığı bulunan Green World Awards kapsamında, dünya genelinde yapılan yüzlerce başvuru arasından Sıfır Atık Projesi yeni bir başarı elde etti.

Sıfır Atık Projesi, atık yönetimi kategorisinde "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülüne layık görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, 13 Nisan'da Cardiff Kalesi'nde düzenlenen törende ödülü ve başarı belgesini teslim aldı.

Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ödül sayısı 7'ye yükseldi

Sıfır Atık Projesi, 2018'de BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), 2022'de Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve Dünya Bankası, 2024'te ikinci kez Akdeniz Parlamenterler Meclisi tarafından ödüle layık görüldü. Green Organization tarafından verilen bu ödülle Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ödül sayısı 7'ye yükseldi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2025 itibarıyla yüzde 37,53'e yükseltildi. Toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek 365 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer enerji tasarrufu, İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer su tasarrufu, Türkiye'deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eşdeğer petrol tasarrufu, yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan, atık depolama alanı tasarrufu sağlandı. Ayrıca, Türkiye'deki ormanların yüzde 7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Emine Erdoğan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Projesi'ne Green World Awards'tan 'Yeşil Dünya Şampiyonluğu' ödülü - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:14:44.
SON DAKİKA: Sıfır Atık Projesi'ne Green World Awards'tan "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.