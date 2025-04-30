Sıfır Atık Yarışması'nda Başarılar Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sıfır Atık Yarışması'nda Başarılar Ödüllendirildi

Geniş Video İzle

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sıfır Atık Yarışması'nda başarılı olan öğrencilere ödülleri törenle verildi. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çevre bilincinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

30.04.2025 15:39  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır atıkta yarıştılar, ödülleri kaptılar

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Geleneksel Sıfır Atık Yarışması'nda başarılı olan öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Bilim Erzurum'da yapılan ödül törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halis Hasar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer davetliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sadece bir ödül törenini icra etmediklerini ifade ederek, "Bugün burada bir farkındalık inşa ediyoruz. Bir zihniyet değişiminin, bir çevre seferberliğinin, gelecek kuşaklara olan borcumuzu ödemeye yönelik bir yürüyüşün ilk adımlarını yeniden atıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, doğayı korumak sadece bir tercih değil, bir mecburiyettir. Bugün çocuklarımızın çevre konularındaki bilinç düzeyini gördükçe, geleceğe dair umutlarımız yeşeriyor. Okullarda yapılan projeler, öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar, geri dönüşüm temalı tasarımlar bizleri hayran bırakıyor. Gençlerimiz bu işe yüreğini koymuşsa, biz bu yolda kararlılıkla yürürüz" dedi.

"Erzurum için, çevre için, gelecek için durmadan çalışacağız"

Çevreciliğin, sadece bir belediye hizmeti olmadığını ifade eden Başkan Sekmen, "Aynı zamanda bir medeniyet meselesidir. Bizim ecdadımız toprağı kutsal bilmiş, ağacı can yoldaşı saymış, suyu kana kana içmek yerine kana kana korumuştur. "Yediğin senin olsun, yedirmediğin toprak olsun" diyen bir anlayışın çocuklarıyız. Bu topraklarda doğaya saygı, inancın bir gereğidir. Biz doğaya hükmetmeye değil, onunla uyum içinde yaşamaya geldik. Bugün burada bu yarışmaya katılan her bir öğrencimiz, aslında geleceğe bir mektup yazmaktadır. O mektupta şu yazmaktadır: "Biz, yaşanabilir bir dünya istiyoruz." Bu sese kulak vermek, bize düşen en büyük vazifedir. Ben bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, onları teşvik eden öğretmenlerimize, velilerimize ve projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın sonucunda dereceye girenler elbette olacak, ama bana göre bugün burada bulunan herkes kazanandır. Çünkü çevre için atılan her adım, insanlık için atılmış bir adımdır. Sözlerime burada son verirken bir atasözümüzü hatırlatmak istiyorum: "Su testisi su yolunda kırılır." Biz bu yolda su taşıyanlardan olalım. Gönlümüzü bu işe koyduk mu, Allah da yardım eder, millet de yanında durur. Erzurum için, çevre için, gelecek için durmadan çalışacağız. Bu aziz şehri doğasıyla, havasıyla, suyuyla, tarihiyle ve insanıyla koruyarak geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halis Hasar ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'da temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çağrıda bulundu. Konuşmaların ardından Sıfır Atık Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler açıklandı ve ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Erzurum, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Yarışması'nda Başarılar Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı Aktif çalışan 18 doktor örgüt kampında yakalandı
Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan “büyü“ iddiası Sevgilisiyle tartışıp falezlere çıkan şahıstan "büyü" iddiası
Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi Ameliyat masasında öldü, 100 dakika sonra dirildi
Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı Ünlü şarkıcının konserinde VIP misafirler arasında şiddetli kavga çıktı
İBB’ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu’nun abisi de tutuklandı İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı
Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız’a bir şok daha Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Kenan Yıldız'a bir şok daha
Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık Baba ve 2 kızına mezar olan iş yerinin sahibi: İstinat duvarına gerek duymadık
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları Markalar ve indirim oranları netleşti Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti
Türkiye o alanda rekor kırdı Bir ilk yaşandı Türkiye o alanda rekor kırdı! Bir ilk yaşandı
Pembe’nin ardından Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha Pembe'nin ardından Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
12:47
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
12:35
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
12:17
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
12:16
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
12:13
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
11:51
Vizyon tarihi nihayet açıklandı 22 yıl sonra geri dönüyor
Vizyon tarihi nihayet açıklandı! 22 yıl sonra geri dönüyor
11:47
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
Dua Lipa, katıldığı etkinlikte şeffaf elbisesiyle göz kamaştırdı
11:44
Merih Demiral Jorge Jesus’un yedek kulübesine daldı
Merih Demiral Jorge Jesus'un yedek kulübesine daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:42:32. #7.13#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Yarışması'nda Başarılar Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.