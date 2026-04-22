Sığacık BM'nin En İyi Turizm Köyleri Listesine Aday

22.04.2026 09:57  Güncelleme: 10:08
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı kapsamında Türkiye'nin dört adayından biri olarak belirlendi. Sığacık, sürdürülebilir turizm anlayışı ve yerel üretimi destekleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

(İZMİR) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UN Tourism) "2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı" kapsamında Türkiye'yi temsil edecek adaylar açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, Türkiye'nin dört güçlü adayından biri olarak belirlendi.

Adaylık süreci kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile Seferihisar Belediyesi iş birliğinde Sığacık'ta iki gün süren kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi. Programa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da katıldı. İki gün boyunca yapılan incelemelerde, Sığacık'ın tarihi, kültürel ve doğal değerleri yerinde değerlendirilerek adaylık dosyasına aktarılacak unsurlar detaylı şekilde ele alındı.

Sakin şehir modeli öne çıkıyor

Türkiye'nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanlı yerleşimi olan Seferihisar'ın önemli merkezlerinden Sığacık, sürdürülebilir turizm anlayışıyla dikkat çekiyor. Yerel üretimi destekleyen, doğayla uyumlu ve kültürel mirası koruyan yaklaşımıyla Sığacık, uluslararası ölçekte örnek gösterilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Tarihi miras ve yaşam kültürü bir arada

M.Ö. 1000'li yıllara uzanan geçmişiyle Teos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Sığacık, Dionysos Tapınağı ve Sığacık Kalesi gibi önemli yapılarıyla öne çıkıyor. Kaleiçi'nde sürdürülen pansiyonculuk faaliyetleri ise bölgenin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırıyor.

Üretici pazarı yerel kalkınmayı destekliyor

Sığacık Kaleiçi'nde kurulan Üretici Pazarı, tamamen yerel üreticilerin yer aldığı yapısıyla bölge ekonomisinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Ev yapımı ürünler, doğal gıdalar ve el emeği üretimlerin aracısız olarak tüketiciyle buluştuğu pazar, yerel kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor. Bölgede turizm, mandalina, zeytin ve üzüm üretimi gibi geleneksel tarımsal faaliyetlerle birlikte yürütülüyor. "Sıfır Atık" ve "Su Koruma" gibi çevre odaklı uygulamalarla desteklenen bu yapı, Sığacık'ı sürdürülebilir turizmin güçlü örneklerinden biri haline getiriyor. Ayrıca İon Rotası ve bağ rotaları üzerindeki konumuyla Sığacık, kültür, doğa ve gastronomiyi bir arada sunan önemli bir destinasyon olarak değerlendiriliyor.

"Bu adaylık ortak emeğin sonucu"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaylığın yalnızca yerel değil, Bakanlık ile birlikte yürütülen bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Yetişkin, "Sığacık'ın bu prestijli programa aday gösterilmesi, yıllardır sürdürdüğümüz doğayla uyumlu ve yerel üretimi destekleyen turizm anlayışının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı tüm Seferihisar'ın ortak emeğidir" ifadelerini kullandı. Sığacık'ın adaylık sürecinin bir başlangıç olduğunu belirten Yetişkin, bölgenin uluslararası turizm sahnesinde kalıcı bir marka haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 22.04.2026 10:08:36.
Advertisement
