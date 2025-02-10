Sığırcıklar Yol Kapadı

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Yolda sığırcık istilası: Sürücüler ilerleyemedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Marmara Denizi'ne sıfır konumda bulunan sahil yolunda binlerce sığırcık yolu tamamen kapattı. Kuşların adeta "Buradan geçemezsiniz!" dediği anlarda, sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Korunma içgüdüsüyle bir araya gelen sığırcıklar, deniz kenarındaki yolun tamamını kaplayarak sürücülere sabır testi yaşattı. Araçlar ilerleyebilmek için kornalarla kuşları uzaklaştırmaya çalışsa da sığırcıklar duruma pek aldırış etmedi. Sürücüler, düşük hızda temkinli bir şekilde ilerlerken, bazıları bu ilginç manzarayı kaydetmeyi ihmal etmedi.

Şarköy sahilinde sıkça görülen sığırcık sürülerinin bu kez yolu işgal etmesi, hem şaşkınlık hem de tebessümle karşılandı. Uzun uğraşlar sonucunda kuşların ağır ağır kenara çekilmesiyle araçlar geçişi sağlayabildi.