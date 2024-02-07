Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi, sorunlarını AK Parti Milletvekili\'ne iletti

Kayseri Ticaret Odasında (KTO) düzenlenen istişare toplantısında Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi üyeleri, sorun ve taleplerini AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'ya iletti.
KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Cıngı'nın yanı sıra KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, komite üyeleri ve sigorta acente firmaları sahipleri de katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, komite üyelerinin sektörde yaşanan sıkıntıları ve talepleri dile getirme fırsatı bulduklarını belirtti.
Toplantıda usulsüz poliçe kesen ve kestirenlere yönelik tespitlerin ilkinde 15 gün işyeri kapatma cezası, tekrarında meslekten men edilmesi, trafik sigortası ruhsatı olan sigorta şirketlerinin trafik sigortasını kati suretle düzenlemeleri gerektiği, doğrudan tazmin talebi, şube işi yapan acentelerin her yıl bağlı bulundukları ticaret odasına şube müdürlerinin belgelerini yenilemeleri, acenteler arası fiyat farklılığı konuları ele alındı.
Talepleri dinleyen Milletvekili Cıngı, çözümü noktasında gayret edeceğini vurguladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi, sorunlarını AK Parti Milletvekili'ne iletti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?