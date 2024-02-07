Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi, sorunlarını AK Parti Milletvekili\'ne iletti

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Kayseri Ticaret Odasında (KTO) düzenlenen istişare toplantısında Sigorta Acenteleri ve Aracıları Meslek Komitesi üyeleri, sorun ve taleplerini AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'ya iletti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Cıngı'nın yanı sıra KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, komite üyeleri ve sigorta acente firmaları sahipleri de katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Gülsoy, komite üyelerinin sektörde yaşanan sıkıntıları ve talepleri dile getirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Toplantıda usulsüz poliçe kesen ve kestirenlere yönelik tespitlerin ilkinde 15 gün işyeri kapatma cezası, tekrarında meslekten men edilmesi, trafik sigortası ruhsatı olan sigorta şirketlerinin trafik sigortasını kati suretle düzenlemeleri gerektiği, doğrudan tazmin talebi, şube işi yapan acentelerin her yıl bağlı bulundukları ticaret odasına şube müdürlerinin belgelerini yenilemeleri, acenteler arası fiyat farklılığı konuları ele alındı.

Talepleri dinleyen Milletvekili Cıngı, çözümü noktasında gayret edeceğini vurguladı.