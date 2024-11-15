Sigorta Dolandırıcıları Ayı Kostümüyle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sigorta Dolandırıcıları Ayı Kostümüyle Yakalandı

California'da ayı kostümü giyerek araçlara zarar veren 4 kişi dolandırıcılıktan gözaltına alındı.

15.11.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'de sigorta ödemesi için ayı kılığına girip araçlara zarar veren 4 kişi yakalandı

CALİFORNİA - ABD'de ayı kostümü giyerek sigorta dolandırıcılığı yapan 4 kişi yakalandı.

ABD'nin California eyaletinde araç sahiplerinin ayı kılığına girerek araçlarına zarar verip sigorta dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıktı. California Sigorta Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 28 Ocak'ta bir ayının 2010 model Rolls Royce marka aracın içine girerek hasara yol açtığına ilişkin başvuru yapıldığı belirtildi. Araç sahibinin olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini sigorta şirketine verdiği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. Ancak görüntülerin incelenmesinin ardından araca bir ayının değil kostüm giyen bir kişinin girdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, aynı tarihte ve aynı yerde 2 farklı araç için başka sigorta şirketlerine benzer olaylarla ilgili başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ayı kostümü bulunmasının ardından olayla bağlantılı Los Angeles'ta yaşayan 26-39 yaşları arasındaki 4 kişi gözaltına alındı.

California Sigorta Kurumu, dolandırıcıların sigorta şirketlerinden 141 bin 839 dolar ödeme aldığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, California, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sigorta Dolandırıcıları Ayı Kostümüyle Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 00:34:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sigorta Dolandırıcıları Ayı Kostümüyle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.