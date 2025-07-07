Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sıhhiye Köprüsü bakım ve onarım yapım işi kapsamında Sıhhiye Köprüsü üzerindeki asfaltın kaldırılarak altına su yalıtımı yapılacağını, ardından tekrar asfaltlama işlemi gerçekleştirileceğini bildirdi.
ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Sıhhiye Köprüsü bakım ve onarım yapım işi kapsamında, Sıhhiye Köprüsü üzerindeki asfalt kaldırılarak altına su yalıtımı yapılacak ardından tekrar asfaltlama işlemi gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.
Çalışmaların bu gece 00.01'de başlanacağı belirtilen açıklamada, çalışma süresince Sıhhiye Köprüsü'ndeki trafiğin aktarmalı olarak sağlanacağı duyuruldu.
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