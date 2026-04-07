Şii Milis Gazeteci Kittleson'u Serbest Bıraktı

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, alıkoydukları ABD'li gazeteci Shelly Kittleson'u derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bıraktıklarını duyurdu.

Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ulusal duruşları nedeniyle görev süresi sona ermiş Başbakan'a saygı göstererek, Amerikan vatandaşı (Shelly Kittleson) adlı şüpheliyi derhal ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Assaf, "bu girişimin (serbest bırakma) bir daha tekrar edilmeyeceğini" de kaydetti.

ABD'li gazeteci Kittleson, 31 Mart'ta Bağdat'ta kaçırılmıştı.