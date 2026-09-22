Siirt Baykan'da boğazından canlı sülük çıkarılan 10 yaşındaki çocuk taburcu edildi - Son Dakika
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Siirt Baykan'da boğazından canlı sülük çıkarılan 10 yaşındaki çocuk taburcu edildi

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Siirt Baykan\'da boğazından canlı sülük çıkarılan 10 yaşındaki çocuk taburcu edildi
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Siirt Baykan'da hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuğun boğazında canlı sülük tespit edildi. KBB uzmanı Op. Dr. Begüm Arda, sülüğün uygun koşullarda çıkarıldığını, çocuğun taburcu edildiğini ve yaklaşık 15 gün önce kontrolsüz kaynak suyuyla temas ettiğini belirtti.

Siirt'in Baykan ilçesinde boğazında sülük tespit edilen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Meşelik köyünde yaşayan M.Ö. burun kanaması şikayeti üzerine ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Begüm Arda tarafından muayene edilen çocuğun boğazında, bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı sülük tespit edildi.

Yapılan müdahaleyle sülük boğazdan çıkarıldı.

Arda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 15 gün önce kontrolsüz bir kaynak suyuna girdiğini ve sudan içtiğini söyledi.

Sülüğün uygun koşullarda canlı olarak çıkarıldığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle gelen çocuk hastamızda nadir görülen bir durumla karşılaştık. Muayenemizde bademcik bölgesinden burnun arka tarafına uzanan canlı bir sülük tespit ettik. Hastamızın yaklaşık 15 gün önce güvenliği belirsiz kaynak suyuyla temas ettiğini öğrendik. Kaynağın içerisine girip yüzmüş, ardından su içmiş. Bu şikayetlerle acil servise başvurmuş, ardından bize yönlendirildi. Gece nöbet koşullarında hastamıza uygun koşulları sağladık. Hastayı bir gece hastanemizde yatırdık. Sabah genel durumu iyi ve kanama kontrolünde sorun olmadığını gördükten sonra taburcu ettik."

Dere ve kaynağı belirsiz sulara karşı ailelere uyarılarda bulunan Arda, bu tür durumların oldukça nadir görüldüğünü, özellikle dere, kaynak suyu ve kontrolsüz doğal su kaynaklarıyla temasın ardından burun kanaması görülmesi halinde hastaneye başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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