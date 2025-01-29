Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş Görevden Alındı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/113 Esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında 'PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Sofya Alağaş, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.