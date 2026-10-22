Siirt İl Emniyet Müdürü Özdemir, Helvacılar Çarşısı'nda esnafın taleplerini dinledi

Siirt İl Emniyet Müdürü Özdemir, Helvacılar Çarşısı'nda esnafın taleplerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Helvacılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi. Esnaf, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özdemir'e teşekkür etti.
Siirt'te İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, esnafla bir araya geldi.
Özdemir, Helvacılar Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Özdemir'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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