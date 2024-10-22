Siirt'in Botan Vadisi Ziyaretçileri Bekliyor

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Siirt'in doğal güzellikleri ziyaretçilerini bekliyor

SİİRT - Siirt Botan Vadisi sonbaharın renklerini yansıtan, doğal tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Siirt'teki Botan Vadisi Delikli Taş olarak bilinen Rasıl Hacar bölgede oluşan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Rasıl Hacar'a gelenler, Delikli Taşta çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Siirt'in tarihi mekanlarından biri olan ve Delikli Taş olarak bilenen Rasıl Hacar'da baharın gelmesi ile birlikte ziyaretçi hareketliliği yaşandı.

Antalya'dan Siirt'e Delikli Taşı görmek için gelen Servet Demirdöven; Delikli Taşı herkesin görmesi gerektiğini belirtti. Demirdöven; "Burası harika, çok güzel bir yer. Gelsinler görsünler ve gezsinler. Çok güzel ve hoş bir yer. Manzara harika. Gezmeye ve görmeye değer bir yerdir" dedi.

(STK-AKK-ÖK-Y)