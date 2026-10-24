Siirt Kurtalan'da iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Siirt Kurtalan\'da iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kurtalan-Siirt çevre yolu Sümer Mezarlığı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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