Siirt Kurtalan\'da iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kurtalan-Siirt çevre yolu Sümer Mezarlığı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.