Siirt Kurtalan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki yol kontrol faaliyetinde durdurulan 3 araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada, araçlarda bir miktar kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu nitelikte 14 hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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