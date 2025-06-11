Siirt'te 1,5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü - Son Dakika
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Siirt'te 1,5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü

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Siirt\'te 1,5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü
11.06.2025 13:46
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Siirt\'te 1,5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü
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Rabia Asel Dolas, 5. kattan otomobilin üzerine düşerek mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

Siirt'te 1,5 yaşındaki çocuğun 5. kattan otomobilin üzerine düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kooperatif Mahallesi 1749. Sokak'ta yaşayan 1,5 yaşındaki Rabia Asel Dolas, dün 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek park halindeki otomobilin ön camının üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dolas, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cam kesiği nedeniyle yüzünden ve kolundan yaralanan Dolas'ın çocuk cerrahi servisinde tedavisi sürüyor.

Baba Naim Dolas, AA muhabirine, çocuğunun mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını söyledi.

Bir inşatta çalıştığını anlatan Dolas, durumun iletilmesi üzerine hızla hastaneye ulaştığını belirtti.

Dolas, "Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Araba orada şans eseri duruyordu. O an araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü veremezdik. Bizim de ihmalimiz var. Balkona daha donanımlı fileler takabilirdik, korkulukla yetinmeyebilirdik. Allah'a şükür şu an durumu çok iyi. Herhangi bir şeyi yok." dedi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gizem Bolova ise çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Çocuğun şans eseri otomobilin üzerine düştüğünü ifade eden Bolova, "Şu an çocukta bir sıkıntı gözükmüyor. Herhangi bir büyük organ hasarı, kanaması yok. 5 gün hastanede müşahede altında kalacak. Onun dışında bir sıkıntı yaşanmasa taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan çocuğun yüksekten otomobilin üzerine düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, Rabia Asel Dolas'ın, park halindeki bir otomobilin ön camına düşmesi ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te 1,5 Yaşındaki Çocuk 5. Kattan Düştü - Son Dakika

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