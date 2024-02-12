Siirt\'te "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nde yıkım başladı

Siirt'te "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 77'si ticari, 116'sı konut ve 5'i depo 198 yapının yıkımına başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Siirt Belediyesi işbirliğiyle kentte yürütülen ve Karakol Mahallesi'ni kapsayan projenin başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, mahallelerin kentsel dönüşümle ihya edileceğini söyledi.
Tarihi öneme sahip yapılar dışında tarihi değeri olmayan binaların tamamının projeye uygun olarak yeniden inşa edileceğini belirten Kızılkaya, bu yapıların kentin tarihine, mimarisine ve kültürüne uygun hale getirileceğini aktardı.
Çarşıların korunacağını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz günlerde TOKİ konutları için kura çekimi yapılmış ve proje kapsamında yapımı tamamlanan 25 konut hak sahiplerine teslim edilmişti. Devletimiz, '1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi' çerçevesinde ticaret ve mesken olarak belirlenen alanlarda yer alan hak sahiplerine 48 ay boyunca güncel bedeli 3 bin lira olarak kira yardımını sağlayacaktır. Bu destek sayesinde hak sahipleri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Kentsel dönüşüm meselesi, Siirt'teki her bir yerel yönetici için adeta bir hayat kurtarma çalışmasıdır. Çünkü bu süreç, şehirdeki yaşam standartlarını yükseltmek ve birinci derece deprem bölgesinde yer alan ilimizde risk altındaki yapıları güçlendirmek için bir fırsat sunacaktır. Kentsel dönüşümle birlikte bu yapılan hizmetlerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, milletvekilimize, yerel yöneticilerimize ve hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum."
Projenin bir an önce tamamlanmasını umut ettiklerini bildiren Kızılkaya, mahallede 2'si tescilli 3 yapının da korunacağını aktardı.
AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de projenin önemine değinerek, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirtti.
Gül, "Bu proje yapacağımız en önemli çalışmalardan biridir. Çünkü bu mahalleler, Allah muhafaza bir yangın olsa itfaiye giremeyecek durumdaydı. Ayrıca Siirt birinci derece deprem bölgesinde. 6 Şubat depremleri bize ciddi anlamda bir ders verdi. Bu amaçla kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından eski yapıların iş makinesiyle yıkımına başlandı.
Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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