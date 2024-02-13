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Siirt'te 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesinde ilk yıkım başladı

SİİRT - Siirt'te "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 77'si ticari, 116'sı konut ve 5'i depo 198 yapının yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Siirt Belediyesi işbirliğiyle kentte yürütülen ve Karakol Mahallesi'ni kapsayan projenin başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, toplam parsel sayısının 93 adet olduğunu, 1.etap alanının sokaklar dahil 14 bin 800 metrekare yüzölçümüne sahip olup, bu etap içerisinde 12 bin 439 metrekarelik bir tapu alanı mevcut olduğunu söyledi.

Devletin hak sahiplerine 48 ay boyunca bedeli 3 bin lira olan kira yardımını sağlayacağını belirten Vali Kızılkaya, "Geçen sene bu vakitte yaşanan asrın felaketi hepimize yeniden kentsel dönüşümü ne kadar ivedilikle yapılması gerektiğini karşımıza çıkardı. Eski Siirt olarak bilinen ve 6 mahalleyi kapsayan kentin kültürel dokusunu oluşturan, her Siirtlinin öyküsüne, anısına ev sahipliği yapan bu bölge, kentsel dönüşümü hak etmiştir. Bildiğiniz üzere geçen hafta hep beraber milletvekilimizin, değerli mesai arkadaşlarımın ve hemşehrilerimizin katılımıyla TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimize 25 hak sahibine anahtarlarını teslim ettik. Kimseyi mağdur etmemek anlamında önce ev sahibi olmak isteyenlere ev sahibi yaptık ve kiraya çıkmak isteyenleri de aynı şekilde uzlaşarak kiraya çıkardık. Bu yapılan hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, emeğe geçen milletvekilimize, yerel yöneticilere bütün hemşehrilerimize şükranlarımızı bir borç biliriz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından eski yapıların iş makinesiyle yıkımına başlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.