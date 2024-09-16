Siirt'te 1 Milyon Yavru Sazan Salındı - Son Dakika
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Siirt'te 1 Milyon Yavru Sazan Salındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te 1 milyon yavru sazan balığı bıraktı. Gelecek hedef 2 milyon.

16.09.2024 21:59
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Siirt'te 1 milyon yavru sazan suya bırakıldı

SİİRT - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Siirt'te 1 milyon yavru sazan balığı suya bırakıldı.

Vali Kızılkaya, Siirt'te 2024 yılı içerisinde Bakanlığın balık üretim tesislerinden temin edilen 2 milyon adet yavru sazan balığının su kaynaklarına bırakılacağını duyurdu. Bu kapsamda, bugün Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü ve Alkumru Baraj Gölü'ne toplam 1 milyon adet yavru sazan balığı salımı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya: "1 milyon adet sazan balığını iç sularımıza bırakmış olduk. Şu anda Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Ulusu Barajı'ndayız. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde yöresel balığımız olan şabut balığını da 1 milyon adet olarak yine bu iç sularımızda balıkçılığın gelişimi için bırakmış olacağız. Bu vesileyle emeği geçen başta Tarım Orman Il Müdürlüğümüz olmak üzere Tarım Bakanlığımıza ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii ki ilimiz aynı zamanda iç sular açısından da zengin coğrafyasıyla tarihiyle doğal güzellikleriyle zengin bir vilayet. Biz istiyoruz ki burada balıkçılıkta gelişsin. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmalarımız da devam edecek. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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