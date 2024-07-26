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Siirt'te 243 ton alabalık üretildi

SİİRT - Siirt'te ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulan alabalık tesisinde üretim 243 tona kadar yükseldi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Taşlı Alabalık Üretim Tesisinde doğal su kaynakları ile beslenen balıklar, çevre illere de gönderiliyor. 2022 yılında 89 ton olan alabalık üretimi yüzde 275 artarak 243 tona yükseldi. Alabalık tesisinin istihdam ve ekonomiye gelecek vadettiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt'in su ürünleri üretimi açısından çok zengin potansiyeli bulunan bir il konumunda olduğunu söyledi. Demirhan, "Profesör Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı olmak üzere beş büyük baraj gölümüz bulunmaktadır. Bunlar ileriki zamanlarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek kapasiteli barajlarımızdır. İlimiz Şirvan ilçesi Taşlı köyünde uzun yıllardır hizmette olan taşlı alabalık üretim tesislerimiz 2022 yılında 89 ton civarında olan üretimini 2023 sonu itibariyle yüzde 275 artışla 243 tona çıkarmışlar. Carlık ailesi uzun yıllardır tesisi ayakta tutmak için büyük bir emek sarf etmektedirler. Biz de Tarım Orman Bakanlığı, Siirt Valiliği ve ilgili kuruluşların proje destekleriyle ve iyileştirme çalışmalarıyla işletmemizi desteklemeye devam edeceğiz. İlimiz su ürünleri potansiyeli açısından gelecek vadeden ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak bir potansiyel durumundadır. Tarım Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı Taşlı alabalık üretim tesisinde üretiminin arttırılmasında desteğimizi sürdüreceğiz. Bunun dışında tüm vatandaşlarımızı tesisimize davet ediyoruz. Önemli bir piknik alanımız, aynı zamanda alabalık tüketmeye de davet ediyoruz" dedi.

(STK-AKK-Y)