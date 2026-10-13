Siirt'te 3 aylık bebekte testis torsiyonu ve inmemiş testis başarıyla ameliyat edildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kasıkta şişkinlik şikayetiyle getirilen 3 aylık bebeğe başarılı operasyon yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 3 aylık bir bebek sol kasığında şişkinlik ve sertleşme ile huzursuzluk şikayetiyle hastanenin Çocuk Acil Servisi'ne getirildi.

Bebekte testis torsiyonu tespit edilmesi üzerine Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mesut Siğa tarafından acil ameliyata alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siğa, riskli koşullara rağmen ameliyatın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Hastaneye getirilen bebekte çekilen doppler ultrasonografide sol inmemiş testis ile beraber aynı tarafta testis torsiyonu tespit edildiğini anlatan Siğa, şunları kaydetti:

"Ameliyata testis torsiyonunun düzeltilmesiyle kasık fıtığı onarıldı ve sol testis torbaya indirildi. Testis torsiyonunu sık görmemize rağmen hastamızın yaşının küçük olması, beraberinde inmemiş testis bulunması ve acil ameliyat sırasında tok olması, ameliyatın riskini çok artıran faktörlerdi. Ayrıca acilde ilk tanıyı koyan Dr. Abdullah Amal'ı, anesteziyi ekibiyle beraber başarıyla gerçekleştiren anestezi uzmanımız Uzm. Dr. Ahmet Gündüzalp'i??????? ve tedavisinde büyük emekleri olan Çocuk Cerrahisi Servisi hemşirelerini de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Meslek hayatımızda çok nadir gördüğümüz bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirip hastamıza şifa olmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."