Siirt\'te Asayiş Olaylarında Yüzde 100 Azalma

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 2023 yılının temmuz ayına kıyasla geçen ay kentte asayiş olaylarında yüzde 100'lük bir azalma sağlandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen temmuz ayına ilişkin "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, kentte terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Siirt'in huzurunu korumak ve güvenliğini sağlamak konusunda kararlılık vurgusu yapan Kızılkaya, "'Siirt'in huzuru, Türkiye'nin huzuru' diyerek çalışmalarımıza azimle ve kararlılıkla devam ederken halkımızın da müsterih olmasını istiyoruz. Terör ve suç örgütleri, zehir tacirleri gibi unsurlara nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 18 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Kızılkaya, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildiğini, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 7 kişi, terör örgütü üyeliğinden aranan 5 kişi olmak üzere 12 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Kızılkaya, terörle mücadelede de operasyonların kararlılıkla süreceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ile mücadelede kapsamında 43 operasyonda 56 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 25 operasyon yapıldı. Bunlardan 54 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Asayiş olaylarında 538 olayın 477'si aydınlatıldı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi suçlarda etkin bir mücadele yürütüldü. Aranan 109 kişi yakalandı. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde 2'si evden, 3'ü iş yerinden ve kurumdan meydana gelen hırsızlık olayı aydınlatıldı. Polis sorumluluk bölgesinde ise 1'i evden 3'ü iş yerinden ve kurumdan, 4 açıktan hırsızlık, 18 dolandırıcılık ve 2 gasp olmak üzere 28 suç işlenmiş ve bu olayların tamamı aydınlatılmıştır. 2023 yılının temmuz ayına kıyasla geçen ay asayiş olaylarında yüzde 100'lük bir azalma sağlanmıştır. Bu da bize ekip arkadaşlarımızın ne kadar gayretli ve başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu net bir biçimde göstermektedir."

Huzur ve kardeşlik kenti Siirt'in bölgede huzur adası konumunda olduğunu dile getiren Kızılkaya, bin yıldır bu topraklarda barış, huzur ve güven içinde yaşayan vatandaşların huzurunu bozacak eylemlere taviz vermeyeceklerini belirtti.

Kızılkaya, orman ve örtü yangınlarıyla mücadelede alınan tedbirlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İl genelinde 1 orman, 4 ot ve 7 anız yangınına müdahale edildi. Anız yakma yasağına uymayan 3 kişiye 572 bin 168 lira idari para cezası uygulandı."

Kızılkaya, baraj ve göletlerde suya girme yasağına uymayan 7 kişiye de idari para cezası uygulandığını, güvenlik güçleri ve AFAD'ın bu çerçevede bilgilendirme, uyarı ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Yasağa uymayan 7 kişiye 14 bin 364 lira idari ceza uygulandığını aktaran Kızılkaya, kentte günde ortalama 1500 kişiye yüzme imkanı sunulduğunu bildirdi.

Trafik güvenliği konusunda 22 bin 456 aracın denetlendiğini, 20 sürücü belgesinin geri alındığını, 119 aracın trafikten men edildiğini ifade eden Kızılkaya, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 382 sürücüye ceza kesildiğini, 36 motosikletin trafikten men edildiğini belirtti.

Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle koordineli olarak çalıştıklarını kaydederek, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.???????