Siirt\'te düzenlenen yemek yarışmasında asırlık tarifler sergilendi

Güncel

Siirt'te bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması"na katılanlar hünerlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Siirt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Tarım ve Ağaç Müzesi'nde yemek yarışması düzenlendi.

Yarışmacılar, Siirt'in yöresel lezzetlerinden perde pilav, kitel (içli köfte) ve kışlık Siirt dolması ile ana yemek kategorisinde; aside (un helvası), varak keak (pekmez tatlısı) ve imçerket (şekerli katmer) ile de tatlı kategorisinde yarışmaya katıldı.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nuri Sevgin, büryan ustası Murat Kayaalp, Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel yemekler ustası Ceyhan Erko ve ev kadınlarından oluşan jüri üyeleri, yarışmacıların hazırladığı yemek ve tatlılara puan verdi.

Ana yemek kategorisinde Siirt dolmasıyla Demet Yüksekli Obay birinci, Azize Çiçek ikinci, Esma Olğaç üçüncü, tatlı kategorisinde imçerket ile Demet Yüksekli Obay birinci, Reyhan Şendur ikinci ve Figen Işıktaş üçüncü oldu.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, kentin yemek kültürü açısından oldukça zengin olduğunu söyledi.

Etkinlikte kentin yöresel yemek ve tatlılarının yarıştığını dile getiren Kızılkaya, "Siirt mutfağının Türkiye'de gerçekten müstesna bir yeri var. Siirt halkımıza kendi yemeklerimizi yeniden hatırlatmak anlamında çok faydası oluyor. Bunları gelecek nesillere aktarıyor, tescilleyip yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda ulusal düzeyde Siirt yemeklerini tanıtıyoruz." dedi.

Kızılkaya, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Jüri üyesi Kayaalp de etkinlikle Siirt'in çok zengin bir mutfağa sahip olduğunun bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

Yarışmada yer alan yemek ve tatlıların birbirinden lezzetli olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını aktaran Kayaalp, "Yarışmada güzel lezzetler vardı. Siirt mutfağının Türk mutfağında daha iyi yere gelmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz." dedi.

Demet Yüksekli Obay da yarışmada her 2 kategoride dereceye girdiği için mutlu olduğunu anlattı.

Yarışmaya dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.